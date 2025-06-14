Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu, Süleymanpaşa, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 10 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst araması ve adreslerinde yapılan aramalarda,1 kilo 159 gram sentetik uyuşturucu, 417 gram metamfetamin ve 25 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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