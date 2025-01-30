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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

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Tekirdağ ilinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sürecinde 95 gram sentetik uyuşturucu ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerindeki aramalarda, 95 gram sentetik uyuşturucu ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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