Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 36 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Tekirdağ'da il jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda evinde 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu bulunan H.D. tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi H.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel