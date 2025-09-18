Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 36 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 36 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da il jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda evinde 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu bulunan H.D. tutuklandı.

Tekirdağ'da evinde 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi H.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Mourinho'dan Ali Koç'un başını ağrıtacak sözler

Ali Koç'a verdi veriştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu

MSB açıkladı: 1 asker şehit
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.