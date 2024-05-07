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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, silahlar ve para ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde ve 2 araçta yapılan aramada, 2 kilogram 913 gram sentetik uyuşturucu, 1694 uyuşturucu hap, 775 gram sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal madde, 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, 3 hassas terazi, ruhsatsız tüfek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 655 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Tekirdağ Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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