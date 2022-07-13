Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Hıdırağa ve Nusratiye mahallelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 91 gram metamfetamin, 710 gram sıvı metamfetamin, 50 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 680 lira ele geçirildi.

Şüpheliler K.K, A.Y, C.E, A.B, C.K. ve Ö.B. gözaltına alındı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Narkotik Çorlu Güncel Haberler

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