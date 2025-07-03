Tekirdağ'da Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Tatbikatı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Tatbikatı
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Tekirdağ'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla düzenlenen tatbikatta, Ceyport Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gemi kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele tatbikatı gerçekleştirildi.

Özel Harekat Daire Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin katılımıyla Ceyport Limanı'nda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği uyuşturucu sevkiyatı yapılan iki gemiye operasyon yapıldı.

Tatbikatta, Özel Harekat Su Altı Operasyon Birimi, Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKOTİM) ekipleri, kurbağa ve gemi adamları, polis helikopteri ile Tekirdağ AFAD Müdürlüğü KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) timi görev aldı.

Tatbikatta şüpheli 2 gemi, havadan, karadan ve denizden eş zamanlı hücum ve çıkarma ile kontrol altına alındı, 2 şüpheli etkisiz hale getirildi.

Tatbikatı, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar takip etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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