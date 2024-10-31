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Tekirdağ'da Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: Fotoğraf Stüdyosunda Hint Keneviri Yetiştirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: Fotoğraf Stüdyosunda Hint Keneviri Yetiştirildi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, fotoğraf stüdyosu olarak kullanılan bir iş yerinde Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imal eden bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada kenevirler ile birlikte çeşitli uyuşturucular ve para ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde fotoğraf stüdyosu olarak kullandığı iş yerine kurduğu sistemle Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imal eden M.Y., jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma komutanlığı bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile motosikleti timler, Önerler Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada, M.Y. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yolcu olarak bulunan M.S.Ç.'nin üzerinde 5 gram uyuşturucu, araçta yapılan aramada ise 103 gram esrar ele geçirildi.

İŞ YERİNDE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında M.Y.'nin fotoğraf stüdyosu olarak kullandığı iş yerine giden jandarma ekipleri, burada Hint keneviri yetiştirmek için kurulan iklimlendirme sistemiyle karşılaştı. Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada 10 kök kenevir, 40 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar, 6 kenevir tohumu, 2 uyuşturucu öğütme aparatı, 35 bin 700 Türk lirası, 100 avro, 40 sterlin, 71 Bulgar levası ve iklimlendirme sistemi aparatları ele geçirildi. M.Y., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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