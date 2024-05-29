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Tekirdağ'da Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma, bir yazlık evin çatısında iklimlendirme sistemli uyuşturucu imalathanesi olduğunu tespit etti. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim malzemesi ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, jandarma yazlık evin çatısında iklimlendirme sistemli uyuşturucu imalathanesi oluşturulduğunu belirledi. Evin sahibi Ş.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinin Dereağzı Mahallesi'nde Ş.B.'nin yazlık evinde uyuşturucu ürettiğini öğrendi. Eve operasyon düzenleyen jandarma, narkotik köpekle yaptığı aramada çatı katında uyuşturucu üretimi için kurulan iklimlendirme sistemi buldu. Ayrıca operasyonda 43 kök kenevir, 250 gram kubar esrar, 7 led ışık, 2 vantilatör, 1 hava nemlendirici filtre, 1 iklimlendirme çadırı, 10 balast, 1 fan, 4 çoğaltıcı priz, 3 havalandırma borusu, 100 metre elektrik kablosu ve 7 litre sıvı gübre ele geçirildi. Jandarma, ev sahibi Ş.B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmaraereğlisi Operasyon Jandarma Tekirdağ Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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