Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Yakalanan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da polisin denetimleri sırasında uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde şüpheli kişileri durdurarak üst araması yaptı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
