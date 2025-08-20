Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Yakalanan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin denetimleri sırasında uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde şüpheli kişileri durdurarak üst araması yaptı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel