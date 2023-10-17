Tekirdağ'da uyuşturucu ile yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda belirlenen adres ve bir otomobilde bulunan zanlıların üst aramasında 2 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.H. Y.K. T.A. ve T.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.