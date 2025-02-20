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Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele: 2 Silah ve 187 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele: 2 Silah ve 187 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da yapılan operasyonda, evinde uyuşturucu bulunan O.Ş gözaltına alındı. Aramada 187 gram metamfetamin, 132 gram esrar, 20 gram kokain ile birlikte çok sayıda silah ve ecza ele geçirildi.

Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen 2 adreste arama yaptı.

Aramada, 187 gram metamfetamin, 132 gram esrar, 20 gram kokain, 92 gram kenevir tohumu, 30 sentetik ecza hap, 3 hassas terazi, 2 tabanca, pala ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi O.Ş'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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