Tekirdağ'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.S'nin İstanbul'da çalıştığı ilaç fabrikasından çaldığı iddia edilen ham maddelerle evinde uyuşturucu hap ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçe merkezinde belirlenen adreste yapılan aramada, 33 bin uyuşturucu hap, 2 bin hap kapsülü ile çok sayıda sahte 100 ve 200 liralık banknot ele geçirildi.

Evde bulunan E.S, B.A, H.İ. ve H.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.