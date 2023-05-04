Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
Güncel Haberler
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, 18 gram bonzai ele geçirildi.
Otomobilde bulunan Ö.B, H.İ.Y. ve G.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel