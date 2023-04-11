Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, 40 gram metamfetamin, 5 gram skunk ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.V. ve H.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel