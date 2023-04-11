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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, 40 gram metamfetamin, 5 gram skunk ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.V. ve H.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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