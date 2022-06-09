Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüpheli otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada 26 küçük pakette esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. ve A.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tekirdağ Güncel Haberler

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