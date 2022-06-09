Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüpheli otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada 26 küçük pakette esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ve A.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tekirdağ Güncel Haberler

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