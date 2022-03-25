Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

AA - Uğur Arslan - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

Kapaklı ilçesinde boş arazide 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Kapaklı ilçesinde boş arazide 3 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde boş bir arazide arama yaptı.

Aramada, bir kısmı yanmış vaziyette 3 kilogram esrar bulundu.

Teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alınan şüpheli E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Uğur Arslan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Esrar, Güncel, Haberler

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