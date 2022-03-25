Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı
AA - Uğur Arslan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kapaklı ilçesinde boş arazide 3 kilogram esrar ele geçirildi.
Kapaklı ilçesinde boş arazide 3 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde boş bir arazide arama yaptı.
Aramada, bir kısmı yanmış vaziyette 3 kilogram esrar bulundu.
Teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alınan şüpheli E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Uğur Arslan - Güncel