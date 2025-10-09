Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde 8 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı 135 gram olarak tespit edildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Muratlı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 135 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel