Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişi gözaltına alındı. Üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel