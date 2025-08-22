Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da polis ekipleri, uyuşturucu madde ile yakalanan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Denetimlerin sürdüğü bölgelerde ele geçirilen uyuşturucunun detayları araştırılıyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
