Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, durumundan şüphelenilen 8 kişi uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel