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Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, durumundan şüphelenilen 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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