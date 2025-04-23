Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, durumundan şüphelenilen 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel