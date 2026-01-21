Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde kontroller yaptı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon

Belediyeye yeni operasyon! 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

Helal olsun sana! Zeynep Sönmez'den tarihi başarı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon

Belediyeye yeni operasyon! 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto

Kriz büyüyor! Fotoğrafı ekrana geldi, tüm stat ıslıkladı