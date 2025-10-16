Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucu bulundurdukları şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 147 sentetik ecza hap ve 35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 147 sentetik ecza hap ve 35 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
