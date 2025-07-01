Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde durdurdukları zanlıların üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirdi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel