Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde durdurdukları zanlıların üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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