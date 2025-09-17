Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 7 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 7 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

