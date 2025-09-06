Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 7 Gözaltı

Haberler

Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde 7 şüpheli, uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde şüpheli gördükleri kişilere müdahale etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
