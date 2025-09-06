Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 7 Gözaltı
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde 7 şüpheli, uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde şüpheli gördükleri kişilere müdahale etti.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel