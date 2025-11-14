Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde 6 şüpheli uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinden uyuşturucu madde çıktı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
