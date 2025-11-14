Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde 6 şüpheli uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinden uyuşturucu madde çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel