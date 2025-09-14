Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 6 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde bulundu.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
