Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendikleri 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel