Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Polisin yaptığı denetimlerde şüpheli görülen 6 kişi, uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel