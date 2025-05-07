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Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 5 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 5 Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ'da, polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan çalışmalarda, zanlıların üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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