Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, şüpheli görülen 5 kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi ve gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel