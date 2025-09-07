Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin denetimleri sırasında uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine durdurdukları kişilerin üst aramalarında uyuşturucu buldu.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel