Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da polisin denetimleri sırasında uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine durdurdukları kişilerin üst aramalarında uyuşturucu buldu.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga

Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.