Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'da polisin gerçekleştirtiği denetimlerde uyuşturucu madde bulunduran 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy'deki kontrollerde şüpheli görülen kişilere müdahale etti.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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