Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirtiği denetimlerde uyuşturucu madde bulunduran 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy'deki kontrollerde şüpheli görülen kişilere müdahale etti.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel