Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis denetimlerinde durumundan şüphelenilen 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde kontrollerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel