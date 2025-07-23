Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis denetimlerinde durumundan şüphelenilen 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde kontrollerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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