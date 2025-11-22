Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimleri: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da polisin yaptığı uyuşturucu denetimlerinde 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor

MHP'den heyecanlandıran paylaşım! 50 bin kişi dört gözle bekliyor
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.