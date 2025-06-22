Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimleri: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel