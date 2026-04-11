Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, şüpheli olarak durdurulan 4 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili emniyetteki işlemler devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel