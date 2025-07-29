Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucu madde bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, şüpheli kişiler üzerinde yaptığı aramalarda uyuşturucu ele geçirdi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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