Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ’da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde durumundan şüphelendiği kişileri durdurdu ve üzerlerinde uyuşturucu madde buldu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel