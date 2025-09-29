Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler

Tekirdağ’da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde durumundan şüphelendiği kişileri durdurdu ve üzerlerinde uyuşturucu madde buldu.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
