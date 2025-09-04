Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Kapaklı, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli kişilerin üstünde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel