Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da polis ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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