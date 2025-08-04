Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polis ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel