Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polis ekipleri, yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurarak gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel