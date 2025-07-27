Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da polis ekipleri, yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurarak gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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