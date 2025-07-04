Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde 7 şüpheli uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Araştırmalar Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel