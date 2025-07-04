Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde 7 şüpheli uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Araştırmalar Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu

Tepki çığ gibi! Vefat eden Jota için 2022'de yapılan yorum gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.