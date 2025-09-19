Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde durumundan şüphelenilen 6 kişi, uyuşturucu ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramaları sonucu uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel