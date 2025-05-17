Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ ilinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucu bulunduran 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel