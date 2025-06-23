Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 6 Gözaltı
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de durumundan şüphelenilen 8 kişiden bazıları üzerinde uyuşturucu madde bulundu.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki yaptığı kontrollerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel