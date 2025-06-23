Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 6 Gözaltı

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Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de durumundan şüphelenilen 8 kişiden bazıları üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki yaptığı kontrollerde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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