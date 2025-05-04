Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 6 Gözaltı
Tekirdağ'da polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde zanlıların üst aramalarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Tekirdağ'da, polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel