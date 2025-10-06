Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 25 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel