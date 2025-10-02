Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 35 gram uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 35 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
