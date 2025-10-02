Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 35 gram uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 35 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel